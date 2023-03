Thibaut Courtois dégoûté après la défaite du Real Madrid contre Barcelone: «Ils ont peut-être gagné, mais ils ne le méritaient pas»

On peut comprendre la frustration de notre Diable rouge hier soir… Battu sur un but gag, Thibaut Courtois a vu ses couleurs monopoliser le ballon tout au long du match. Mais le Real n’a pas été en mesure de marquer.

« Nous avons dominé le match alors qu’ils tentaient de défendre le résultat après un but contre son camp », a déclaré Courtois. « C’était difficile de se créer des occasions, ça n’a pas été un match facile. Ils ont gagné, mais ils ne le méritaient pas. On a contrôlé le match, mais on n’a pas réussi à marquer ».