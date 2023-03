La députée Stéphanie Cortisse (MR) demande de faire plus d’efforts, dans nos écoles, pour insuffler l’esprit d’entreprendre aux jeunes: «C’est capital pour notre avenir économique»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nos écoles développent-elles suffisamment l’esprit d’entreprendre de nos jeunes ? La députée Stéphanie Cortisse (MR) n’en est pas du tout convaincue.

« Les nouveaux référentiels du tronc commun font la part belle à de nouveaux domaines d’apprentissage, comme l’éducation culturelle et artistique, la formation manuelle, technique, technologique et numérique, etc. », énumère-t-elle.

« Je regrette que certains nouveaux domaines soient mieux valorisés que d’autres. Pourquoi avoir développé un Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique (PECA) afin d’en garantir la bonne couverture par toutes les écoles et ne pas avoir fait de même avec l’esprit d’entreprendre ? »