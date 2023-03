Triste à Quaregnon: quatre chevaux affamés et en danger de mort saisis par Animaux en Péril, «le pronostic vital est toujours engagé pour une des juments»

Ce jeudi, les associations Animaux en Péril, le Rêve d’Aby, Help Animals et Au Bonheur Animal sont intervenues à Quaregnon pour la prise en charge de quatre chevaux totalement livrés à eux-mêmes. Les équidés étaient affamés et en danger de mort.

Plus tôt dans la semaine, des promeneurs, choqués par l’état de santé des animaux, ont alerté Animaux en Péril. Un inspecteur vétérinaire s’est ensuite rendu sur place pour constater la situation. Une saisie a alors été ordonnée. Le rapport du vétérinaire est sans appel : les chevaux sont en danger de mort. Ils manquent de nourriture, n’ont qu’une baignoire d’eau croupie gelée à disposition et se trouvent sur une prairie boueuse et envahie de détritus constituant un danger permanent pour eux. L’intervention a toutefois été délicate car les chevaux étaient très affaiblis et terrorisés.