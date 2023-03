Ludovic Daxhelet («Planète Zoo»): «On débarque à Pairi Daiza!»

J’irai à la rencontre de Pascal, le directeur du refuge de Pairi Daiza, qui accueille notamment des reptiles et des amphibiens. Certaines personnes achètent ces animaux sans penser à la charge de travail que leurs soins représentent. D’autres ne savent pas comment les nourrir. Par exemple, j’ai vu un iguane vert devenu orange à cause du carotène. Le premier numéro sensibilisera le public à ça.

Oui, on quitte le ZooParc de Beauval et on débarque à Pairi Daiza. Je serai toujours accompagné de soigneurs et de vétérinaires. J’apprends énormément à leurs côtés.