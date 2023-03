Frédéric Diefenthal dans un polar polaire sur France 2: «Notre rencontre avec Murielle Huet des Aunay a été très agréable»

Il lui demande de l’aider, et c’est la rencontre de ces deux personnages que l’on suit. C’est comme si l’enquête passait au second plan. On nous emmène ailleurs. Du fait de la météo, ils se retrouvent confinés ensemble. Évidemment, dans cette nuit sans fin, les personnalités se révèlent. Ce Delhaye est un antihéros. Oui, il va sortir des clous, mais il n’a pas vraiment le choix. Par moments, il agit émotionnellement, c’est ça qui est intéressant.

Comment cela s’est-il passé avec votre partenaire ?

Murielle Huet des Aunay interprète son rôle magistralement. On sent qu’elle est habitée. Notre rencontre a été très agréable. C’est quelqu’un qui a quelque chose de différent. Quand on sort des sentiers battus, on n’a pas tous les repères, on est sur le fil. Évidemment, c’est très excitant pour un acteur.

Lire aussi Le fils de Gwendoline Hamon et Frédéric Diefenthal met tout le monde d’accord (photos)

Comme Fabrice Luchini, vous avez été coiffeur à vos débuts. Est-ce un itinéraire à recommander ?

Il faut avoir un cap, mais être ouvert aux bifurcations ! Dans la mobilité, il peut se passer plein de choses inattendues. Il ne faut jamais avoir des idées arrêtées sur soi-même mais avoir soif de curiosité. Chaque route que vous allez prendre peut vous emmener ailleurs. Il n’y a que la peur de faire qui peut vous empêcher d’évoluer.

Vous vous êtes lancé dans la vie active à 15 ans…

Avec ma mère, on a beaucoup déménagé. De là est né un parcours intéressant, rempli de curiosité, mais aussi tumultueux. Je pense que ça me poursuit encore aujourd’hui. Quand ça ronronne trop, je finis par m’ennuyer et je cherche à rendre les choses plus difficiles. Je peux mettre des embûches sur mon parcours. (Rires.) J’aime mettre la barre toujours un peu plus haut. Il faut sans cesse être en alerte pour garder la fraîcheur et voir là où on peut aller prendre des risques.