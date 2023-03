Andrea prétend avoir les «plus grosses lèvres du monde»: après avoir dépensé plus de 15.000 euros en chirurgies esthétiques, la jeune femme a un nouveau projet! (photos)

Les lèvres imposantes d’Andrea ont attiré l’attention de plus de 25.000 utilisateurs d’Instagram où elle publie fréquemment des mises à jour sur son look unique. « De nombreux hommes du monde entier m’écrivent sur mes réseaux sociaux en me proposant de l’argent, des voyages et en m’invitant à des réunions tout le temps », déclarait déjà la jeune femme en 2021.

« J’aime vraiment les lèvres plus volumineuses et grandes et je voulais vraiment voir comment elles se présenteront sur mon visage. J’ai 25 injections d’acide hyaluronique dans mes lèvres en ce moment », révélait-elle à l’époque auprès du Daily Star. « J’ai toujours voulu être différente, sortir du lot et être plus excentrique. En plus des lèvres énormes, j’ai aussi une poitrine en silicone. Je porte aussi plus de maquillage, j’aime le maquillage lourd, sombre et glamour, les cheveux artificiels et les faux cils ».

de videos Nouveau projet La jeune Bulgare fait aujourd’hui à nouveau parler d’elle. Après « les plus grosses lèvres du monde », Andrea a un nouveau projet : avoir « les plus grosses pommettes du monde » ! « Mon objectif est de modeler et d’agrandir significativement mes pommettes. Et bien sûr, je veux aussi des lèvres plus pulpeuses. Elles ne sont vraiment pas encore assez grandes », explique-t-elle auprès du Daily Mail.