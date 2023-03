«Sully»: que devient Chesley Sullenberger, surnommé Sully?

Lire aussi La star de «Friends» Courteney Cox a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

C’est l’objet du film, et on laisse ceux qui ne l’ont pas encore vu découvrir le fin mot de l’histoire. Mais sachez que si, une petite année après l’accident, Sully, aujourd’hui 72 ans, a quitté US Airways, il n’a pas pris sa retraite pour autant : « J’ai juste changé de profession, pas seulement en tant qu’orateur, auteur et expert en sécurité. Mais aussi en tant que défenseur des règles de sécurité dans les transports publics et les industries. Quand j’ai réalisé que la soudaine notoriété m’avait rendu plus audible, j’ai ressenti l’intense obligation d’utiliser cette chaire pour faire le bien. » Tom Hanks ne lui a pas prêté ses traits pour rien, c’est un vrai chic type. Mi-janvier, il a aussi inauguré le premier musée de l’aviation à son nom.