«L’affaire Fourniret, dans la tête de Monique Olivier»: et si le monstre était une femme? Netflix vient de mettre en ligne ce docu qui a le mérite d’un angle original : appréhender le dossier par le biais de l’épouse du tueur Michel Fourniret. Netflix

Par Antonella Soro

Quand les familles des victimes et même le fils de Michel Fourniret s’étaient opposés à ce que TF1 fictionnalise les méfaits de ce pédophile qui a sévi en France et en Belgique entre 1987 et 2003, ils s’étaient heurtés à une fin de non-recevoir. « La traque », relatant l’arrestation et les interrogatoires du pédocriminel, avait été diffusé dans une ambiance de polémique qui a eu pour effet de renforcer la curiosité pour la série télé. Il n’est pas étonnant que Netflix se soit emparé de cette affaire pour alimenter son catalogue de « true crimes ». La dose d’horreur absolue qu’elle contient, la curiosité macabre qu’elle suscite, les interrogations qu’elle laisse vont sans doute hisser cette production dans le top3 dès son démarrage.

Il ne fallait pas s’attendre à ce que le service de streaming demande la permission aux principaux concernés pour monter ce projet. « On n’en savait rien », a déclaré à nos collègues de Sudinfo le papa de Marie-Ascension, la dernière victime de l’Ogre des Ardennes. La gamine de 13 ans, enlevée à Ciney, avait réussi à échapper à son ravisseur et à donner l’alerte. Sans elle, il n’aurait peut-être pas été arrêté. Si ceci était le point de départ de la série de TF1, Netflix a choisi une approche plus large qui relate les rapts, les viols, le sadisme de cet homme à l’apparence anodine. Un crescendo dans l’inconcevable, l’intolérable raconté avec un savant mélange d’images d’archives, de paroles de témoins de première main et de scènes reconstituées avec le sens de l’esthétisme qui fait la force du géant du streaming américain.

Ménagère soumise, disaient-ils

D’où la fascination pour cet objet au contenu qui retourne les tripes. Michel Fourniret est décédé à 79 ans, en 2021, emportant ses secrets dans sa tombe. Il avait été condamné à la perpétuité incompressible pour le meurtre de sept jeunes filles. La plupart étaient des enfants, comme Estelle Mouzin, pour laquelle il avait fini par avouer la responsabilité dans sa mort en 2020. Son corps n’a jamais été retrouvé, malgré les nombreuses fouilles en présence de l’épouse de Fourniret. Monique Olivier, 74 ans, devra comparaître en novembre de cette année devant la cour d’assises pour son implication dans la disparition de la petite Estelle. Elle a écopé de la perpétuité assortie d’une peine de sûreté de vingt-huit ans, pour complicité dans quatre des meurtres et le viol en réunion d’une jeune fille.

Si dès l’arrestation de son mari, elle se présentait comme une ménagère soumise, sa participation active à ce parcours criminel a été étayée notamment par ses aveux. Ce couple diabolique aurait scellé un pacte macabre dès ses premiers échanges épistolaires. Monique Olivier a rencontré son âme damnée quand Fourniret, purgeant une peine de prison, a posté une petite annonce dans un journal catho. Pendant des années, elle aidera son époux à prendre ses proies dans ses filets. Et n’hésitera pas à se servir de leur propre fils, Sélim, comme appât. Ce fut le cas lors de l’enlèvement d’Elisabeth Brichet à Namur. Et si la plus abominable des deux était cette mère de famille, capable de jouir du spectacle de la souffrance d’enfants ? La plongée dans cette thèse exploitée par Netflix est si effrayante qu’elle aimante son public.