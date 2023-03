Yves Vanderhaeghe revient sur le départ de Vincent Kompany d’Anderlecht: «Ça dépassait les résultats et son travail»

Sans club depuis son départ d’Ostende, Yves Vanderhaghe continue à suivre de près le football belge, et notamment son ancien club, Anderlecht, en attendant de se trouver un nouveau challenge. Dans un entretien qu’il nous accordé, l’ancien Diable rouge est revenu sur le départ de Vincent Kompany, qui brille désormais à Burnley, en fin de saison dernière pour laisser sa place à Felice Mazzù chez les Mauves.

« Son départ dépassait les résultats et son travail », a déclaré Vanderhaeghe. « Cela s’est joué entre les dirigeants et lui. Sa personnalité ? Il a toujours été comme et on l’acceptait. Quand il avait 17 ans, il arrivait toujours un peu en retard aux réunions, comme s’il voulait montrer que la discussion ne pouvait pas avoir lieu sans lui. Cela dit, malgré son côté têtu et son talent, il avait l’intelligence d’écouter. Il a beaucoup appris aux côtés de Hannu Tihinen et il m’écoutait quand je le remettais quelque peu à sa place. »