La commission de concertation d’Anderlecht rend un avis favorable pour la pérennisation de la bande bus-vélo-taxi sur le boulevard Groeninckx-De May

Plus d’un an après la mise en place d’une bande dédiée aux bus, vélos et taxis, Bruxelles Mobilité a déposé une demande de permis pour rendre cette voie provisoire, située sur le boulevard Maria Groeninckx-De May, en une bande définitive.