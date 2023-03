Le P+R de Lennik-Erasme plus cher que le stationnement en voirie à Anderlecht

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les park and ride (P+R) ou aussi appelés parkings de dissuasion ont pour but de dissuader l’automobiliste de continuer son chemin dans le centre de Bruxelles avec sa voiture et de le laisser dans un parking à un tarif abordable. Or, il semblerait que le P+R de Lennik-Erasme soit plus cher que le stationnement en voirie à Anderlecht. « Le stationnement dans ce parking coûte 1,40 euro/h, alors que le coût pour se parquer sur la route de Lennik, qui est, en grande partie, en zone verte, est fixé à 1 euro/h », constate le député bruxellois Jamal Ikazban (PS) qui a récemment interpellé la ministre de la Mobilité sur le sujet en commission au parlement bruxellois.