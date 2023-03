Albert Sambi Lokonga bientôt de retour chez les Diables rouges? «Avec l’arrivée de Domenico Tedesco, il y aura une nouvelle carte à jouer» (vidéo)

« C’est un nouveau manager, je ne le connais pas et ne sais pas ce qu’il veut mettre en place, c’est un changement pour tout le monde. Mais il y aura une nouvelle carte à jouer », ajoute-t-il. Et lorsqu’on lui demande quel est son pourcentage de chance d’être repris dans la sélection pour affronter la Suède et l’Allemagne à la fin du mois de mars, voici sa réponse. « Je ne saurais pas dire, mais je pense avoir un peu plus de chances qu’avant car je joue maintenant. »