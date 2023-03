Alors qu’ils étaient installés pour voir un spectacle en famille, le personnel a expulsé John et sa compagne à cause de leur bébé: «Ma femme était en larmes»

John a le cœur brisé. Après l’accouchement et la convalescence compliqués de sa femme, ce père de famille étaient heureux d’embarquer sa compagne et leur bébé de six semaines afin d’aller voir un spectacle de pantomime. L’homme de 35 ans s’est donc rendu au Liverpool Empire Theatre le 1er mars dernier. Sauf qu’ils ne s’attendaient pas a y être expulsé. La raison ? Le bébé n’était pas autorisé dans la salle.

Pourtant, la petite famille avait bel et bien été contrôlée par le personnel et avait déjà leur siège. « Nous nous sommes arrangés pour que nos parents s’occupent de notre enfant de deux ans et demi et j’ai même posé un jour de congé. Il n’y a eu aucun problème avec le personnel qui a vérifié nos billets », explique le papa auprès du Liverpool Echo. Il ajoute : « Nous avons trouvé nos sièges et je suis allé nous acheter du chocolat, des boissons et un programme, mais à la seconde où je me suis assis sur mon siège, on nous a dit qu’aucun bébé n’était autorisé dans l’auditorium et que nous devions partir ».