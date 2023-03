Bianca Debaets déplore les appels malveillants aux services d’ambulances bruxellois

« Le fait qu’il y ait déjà eu plus de 340 appels malveillants pour les seuls services d’ambulances – un phénomène auquel les pompiers sont aussi régulièrement confrontés – suscite une certaine inquiétude. Espérons que nous pourrons bientôt éradiquer ce problème pour de bon, car nos services d’incendie et d’urgence ne méritent évidemment que respect et reconnaissance », déclare la députée Bianca Debaets (CD&V).

L’année dernière, les ambulances des pompiers de Bruxelles ont effectué 105.403 sorties. Dans 85 % des cas, leur intervention s’est terminée par la prise en charge d’une victime. Dans un peu plus de 10 % des cas, aucun patient n’a été retrouvé et dans près de 2 % des cas, le patient a refusé de monter dans l’ambulance. Enfin, 342 interventions (0,3 %) ont fait suite à un appel malveillant.