Procès des attentats à Bruxelles: la cour d’appel rendra son arrêt le 13 mars sur les fouilles à nu avec génuflexion

Durant toute la matinée, les avocats de l’État belge et des six accusés à la cause (Mohamed Abrini, Salah Abdeslam – toutefois absent vendredi –, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa) se sont succédé à la barre.

Pour l’État belge, ces fouilles à nu avec génuflexion sont nécessaires et répondent à un impératif sécuritaire. Son avocat, Me Bernard Renson, a demandé à la cour d’appel de Bruxelles de réformer la décision du juge des référés de fin décembre, qui avait interdit lesdites fouilles.