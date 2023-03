Match piège pour Kevin De Bruyne et Manchester City, Liverpool accueille Manchester United: tout savoir sur la 26e journée de Premier League (vidéo)

de videos

À 13 journées de la fin, le suspense reste entier dans la course au titre en Premier League ! En gagnant, mercredi soir, son match de retard face à Everton, Arsenal a consolidé sa première place et compte 5 points d’avance sur Manchester City. Samedi (13h30 sur Divertissez-VOO), les Citizens n’auront pas droit à l’erreur face à Newcastle s’ils ne veulent pas laisser filer des Gunners qui affrontent Bournemouth plus tard dans la journée. Le match aller avait été passionnant (3-3) mais les Magpies semblent ralentir ces dernières semaines avec un grand nombre de partages en PL et une défaite en finale de la Coupe de la ligue. Reste qu’il sera très intéressant de voir si City, meilleure attaque (64 buts), sera capable de faire sauter le verrou de Newcastle, meilleure défense (15 buts).

Dimanche (17h30 sur VOOSport World), Liverpool reçoit Manchester United pour une rencontre drapée de prestige. Il y a l’histoire : ce sont les deux clubs les plus titrés d’Angleterre ! Mais il y a aussi l’actualité : après un gros passage à vide, Liverpool s’est relancé dans la course au top 4 et United, au sommet de sa forme, se présente comme la troisième option dans la course au titre.