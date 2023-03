Michel Evans, le 1er échevin d’Anthisnes, s’est entretenu par téléphone avec Marc Tarabella: «Il marche 7 à 8 km par jour à la prison»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme toute la famille, et les proches, les élus anthisnois attendaient la décision ce vendredi matin : Marc Tarabella, bourgmestre d’Anthisnes en titre mais aussi député européen, soupçonné de corruption avec le Qatar, allait-il sortir de prison ? La réponse est non, sa détention est prolongée d’un mois.

À Anthisnes, on espérait tant le revoir dans la commune. Il est en effet très apprécié, très proche de ses élus, de ses citoyens. Le groupe PS-IC dont il fait partie, ce sont bien plus que des collègues, c’est une relation amicale, du soutien. C’est le cas ici. Michel Evans le 1er échevin, le répète : « S’il a notre soutien ? Je dirais même plus, il a le soutien indéfectible de tous ». Même de l’opposition qui jamais n’a soulevé un moindre doute concernant la présomption d’innocence du maïeur. « Rares sont les Anthisnois qui ne croient pas en sa parole », confie le bourgmestre ff d’Anthisnes, Michel Evans.