Première balade de l’ail des ours et de l’écotourisme à Quevaucamps (Belœil)

Les participants pourront profiter de l’expérience des membres du « Potager collectif » pour partager, ensuite, leur recette et déguster quelques mises en bouches, destinées à mettre cette plante (et d’autres) à l’honneur tout au long d’une balade pédestre.

Pour sa prochaine sortie, l’Office du Tourisme de Belœil veut surfer sur la tendance du « fait maison » en partant à la découverte des endroits de Quevaucamps où l’on peut dénicher cette herbe aromatique très odorante. L’ail des ours sera la star de cette journée, toutefois placée sous le signe de la consommation responsable et du respect de la nature.

Il sera également possible de visiter le potager collectif, la mare naturelle et l'exposition sur l'eau proposée sur le site.

L’activité est organisée en collaboration avec le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut.