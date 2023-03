La Ville d’Antoing lance un nouvel achat groupé de gaz et d’électricité avec Wikipower

Après les sommets atteints durant l’année 2022, les prix de l’énergie sur les marchés semblent enfin diminuer petit à petit en ce début 2023. Pour permettre à ses citoyens de profiter au mieux de cette baisse, la Ville d’Antoing lance un nouvel achat groupé d’électricité verte et de gaz naturel, en association avec la plateforme Wikipower. Grâce à cette action solidaire, les Antoiniens pourront, en toute simplicité, s’assurer de profiter de tarifs avantageux pour leur électricité verte et leur gaz ! Grâce à la force du groupe et au principe de solidarité, les achats groupés d’énergie constituent une solution rapide et efficace pour obtenir un contrat sûr et bon marché.

Le fonctionnement est simple : grâce au grand nombre d’inscrits à l’initiative, les experts en énergie de la plateforme peuvent négocier une réduction de la marge bénéficiaire des fournisseurs. Tout le monde est gagnant : les inscrits bénéficient de tarifs préférentiels et les fournisseurs obtiennent de nouveaux clients. Plus il y aura d’inscrits, plus grandes seront les chances d’obtenir de belles réductions auprès des différents fournisseurs participants. En plus de permettre aux citoyens d’économiser sur leurs factures d’énergie, l’achat groupé s’inscrit dans une démarche écologique puisque les participants bénéficient d’une électricité garantie verte et belge.