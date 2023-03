Une exposition-vente de Dina Kathelyn, la maman de Marmouset, à la Galerie Aarnor à Spy dès le 10 mars

Née en 1934, élève des peintres Léon Pringels et Marcel Hastir, elle a obtenu la Médaille d’Argent du Gouvernement. Elle a illustré plus de 40 livres jeunesse dont la célèbre collection Marmouset avec 2,5 millions d’albums vendus et traduits dans 17 langues. Elle a également illustré des ouvrages sous le nom de Catherine Haegen, toujours pour les éditions Casterman. Peintre, elle a été membre du Jury de fin d'études de l'Académie des Beaux-Arts de Liège et a été couronné de prix prestigieux à de nombreuses reprises. Publiciste, elle a travaillé 8 ans en agence avant de se lancer en free-lance.