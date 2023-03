Felice Mazzù aimerait que Charleroi poursuive sur sa lancée: «On doit mentalement se projeter avec de l’énergie positive»

Depuis sa victoire contre Saint-Trond dimanche dernier, Charleroi sourit de nouveau. Courtrai aussi a repris des couleurs ces dernières semaines, depuis l’arrivée de Bernd Storck à sa tête. Les Carolos se méfieront donc. D’autant qu’ils ne seront pas tout à fait en terre inconnue au stade des Éperons d’Or qui accueillent pas mal d’anciens Zèbres depuis plusieurs saisons. Parmi ceux-ci, seuls Massimo Bruno et David Henen devraient être dans la sélection. Dorian Dessoleil ne s’entraîne plus avec le groupe, tandis que Martin Wasinski, prêté par le Sporting, n’est pas autorisé, d’un commun accord, à jouer contre son employeur.

Felice Mazzù, prévient. « C’est une des équipes en forme de ces dix derniers matches, qui met beaucoup d’intensité. Quand elle perd des points, c’est vraiment de justesse, par un petit écart. Elle affiche une nouvelle mentalité, intensité depuis l’arrivée de Storck. On connaît aussi l’atmosphère qui règne là-bas. C’est un déplacement compliqué, mais on sort d’une victoire et on doit mentalement se projeter avec de l’énergie positive et aller là-bas pour aller faire un résultat », dit-il.