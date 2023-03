Le sous-traitant d’Ores, pris pour un escroc à Genly, termine au commissariat!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est l’info insolite du jour et ça se passe à Genly. Un peu partout dans la région et ce depuis des semaines, l’inquiétude monte quant aux différents démarcheurs qui se déplacent au domicile des riverains. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir les habitants avertir leur voisinage de pratiques suspectes via les réseaux sociaux. Ce jeudi, une habitante de Genly a laissé entrer une personne se présentant comme un travailleur de chez Ores. Après que celui-ci soit parti, inquiète de la personne qu’elle a laissée entrer, elle publie un avertissement sur Facebook, bien loin de se douter de ce qu’il arrivera ensuite…