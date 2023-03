Éliminée de la Coupe de Belgique par l’Anwterp, l’Union doit stopper l’hémorragie!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jeudi soir sur le coup de 23h30, la déception était immense dans les rangs unionistes, quelques instants après que Teddy Teuma ait loupé le cinquième tir au but saint-gillois, permettant dans la foulée au jeune (17 ans) Kobe Corbanie d’envoyer l’Antwerp au septième ciel, c’est-à-dire en finale de la coupe de Belgique.

« Une déception aussi grande que celle des Rangers », confiait Karel Geraerts à tête reposée ce vendredi, faisant référence à l’élimination de son équipe au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions au mois d’août dernier. L’entraîneur unioniste avouait même avoir eu du mal à fermer l’œil une fois rentré chez lui. « Dans mon lit, j’ai essayé de switcher. Mais je n’ai dormi que 3h et me suis réveillé vers 4-5h du matin. Et j’ai directement pensé au match. »