La police appelée à l’hôpital de la Citadelle de Liège pour un Herstalien agressif qui voulait se faire interner et proférait des menaces de mort

Un Herstalien né en 1966 s’est présenté au service des urgences de l’hôpital de la Citadelle à Liège ce jeudi en milieu d’après-midi. L’homme a assuré vouloir consulter un psy rapidement et demandait à être interné. Il se montrait visiblement agressif avec le personnel et menaçant, jusqu’à essayer de porter des coups et proférer des menaces de mort.

La police liégeoise a été appelée sur place. Le quinquagénaire a tout de même été vu par un professionnel de la santé mentale qui, selon le parquet de Liège, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de le placer en observation.