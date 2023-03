Vivez la nostalgie des années 90 au Lotto Mons Expo ce 4 mars: Benny B, Boris ou encore Allan Théo seront de la partie!

Préparez-vous à chanter et à danser sur les titres cultes des années 90. Pour la soirée BE 90’S, de nombreux artistes seront présents: Benny B, Boris, Frank des 2 be 3 ou encore Allan Théo. 2 Unlimited et Snap seront là eux aussi. L’événement fera en effet la part belle aux boys bands de l’époque. Vous pourrez ensuite vous déchaîner sur les sets endiablés des DJ’s Cosmic et Steph One.

L’affiche de l’événement. - D.R.