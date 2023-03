La Smart #1 arrive sur le marché

Si la Smart #1 n’a pour l’instant été vue qu’à de rares occasion et ne sera disponible à la vente qu’au mois de mai, l’importateur belge a décidé d’ouvrir les précommandes en ligne. Issu d’un partenariat entre Daimler et le chinois Geely, ce petit SUV 100% électrique n’a rien à voir avec le modèle apparu à la fin des années 90. Nettement plus grande que sa devancière, cette nouvelle smart se veut spacieuse et modulable, avec une banquette arrière coulissante et un coffre pouvant atteindre 411 litres.

Des chevaux et des euros

Côté moteurs, les versions Pro+ et Premium sont équipées d’une batterie de 66 kWh et propulsées par une unité électrique de 272 ch pour une autonomie de 440 km. La version Brabus dispose quant à elle de deux moteurs électriques développant 428 ch, pour une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes ! Les tarifs s’échelonnent de 40.495 € à 47.995 €.