D2 ACFF | Brichant et Binche devront éviter le piège à Solières (SÉLECTION): «Ce n’est pas une équipe de fond de classement!»

Binche a certainement poussé un « ouf » de soulagement, le week-end dernier au moment des trois coups de sifflets finaux face à Dison. Victorieux 1-0, les Lions ont mis fin à une série de quatre défaites. « Mais on n’est jamais entré dans une période de doute pour autant », assure Maxime Brichant. « On est tous très soudés derrière le coach, on forme une bande de copains qui se serrent les coudes. D’ailleurs, sur les défaites, on aurait pu plusieurs fois repartir avec au moins un point, notamment à Ganshoren où on loupe un penalty à la 90e. Il n’y a pas eu de spirale de doute, on est conscient de nos qualités. Mais la série est relevée et les autres aussi vendent chèrement leur peau. Des fois, c’est même plus difficile contre les équipes de bas de tableau. »

Les Lions n’iront d’ailleurs pas à Solières avec un excès de confiance, malgré leur succès assez « facile » à l’aller (3-1). « Ce ne sera pas du tout la même équipe. À l’aller, l’équipe était vraiment démobilisée, il y a même un gardien qui a dû jouer dans le jeu. Il y a deux semaines, Solières est allé gagner 0-3 à Acren. Avant ça, il avait remonté un déficit de trois buts en un quart d’heure contre La Louvière Centre, qui est une belle équipe. L’équipe est dans une spirale positive et, avec la fusion annoncée là-bas, les joueurs ont encore plus envie de montrer une belle image d’eux-mêmes pour faire partie du futur projet. Ce n’est pas une équipe de fond de classement que nous allons affronter ! De plus, elle va jouer sur un synthétique auquel elle est habituée. Ce sera pour nous un match compliqué à l’extérieur. »