Durant la nuit, elle crie sur ses beaux-fils John, Paul et David: elle pensait qu’ils s’amusaient, mais la caméra de surveillance a dévoilé l’effrayante vérité…

En pleine nuit, Keira a été réveillée par ce qu’elle pensait être ses beaux-fils en train de jouer. Si elle leur a crié dessus, John, Paul et David n’avaient strictement rien fait. Que du contraire ! Ce n’est qu’en regardant les images de la caméra de surveillance qui se trouve dans leur chambre que la jeune future maman de 18 ans a découvert l’effrayante vérité.

En effet, le bruit venait d’une boîte de Lego qui était tombée de manière très étrange, puisque personne ne l’a touchée. Si John, 7 ans, et son frère Paul, 5 ans, n’ont rien entendu, David, 7 ans, était lui horrifié de ce qu’il venait de voir avant que Keira n’entre dans leur chambre. Pour la belle-mère, qui se sent constamment surveillée et qui entend des voix durant la nuit, ce n’est ni plus ni moins que l’œuvre d’une « entité surnaturelle ». Des suppositions qu’Anthony, son compagnon de 35 ans, rejette.