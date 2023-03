Travaux dans la rue des Flaches à Gerpinnes: une coupure de courant pourrait avoir lieu du 6 au 16 mars

Pour des raisons techniques et de sécurité, il est possible qu'une coupure de courant ait lieu du 6 mars à 7h30 au 16 mars à 16h. Dans ce cas, un groupe électrogène pourrait être placé sur le réseau pour maintenir votre alimentation en électricité pendant la durée de ces travaux.

- Panneaux photovoltaïques : votre onduleur se mettra en sécurité lors du placement du groupe et vos panneaux ne produiront plus d'électricité pendant cette période.

- Compteur bi-horaire : le passage entre les heures pleines (jour) et les heures creuses (nuit et week-end) ne s'effectuera pas. Il se peut également qe la commande du contacteur préférentiel du chauffe-eau et de l'exclusif de nuit ne s'enclenche pas. Dans ce cas, vous pouvez contacter le service client au 078/15.78.51.