Noémie Happart accouche enfin de son second bébé... mais, attention, ce n’est pas ce que vous croyez!

Eh... non, il ne s’agit pas du petit frère ou de la petite soeur de Naël, l’enfant de Noémie Happart et de Yannick Carrasco. Cette fois, l’ex-Miss Belgique est heureuse d’annoncer l’ouverture, prochaine, de son espace réservé aux femmes qui veulent pratiquer du sport pour garder la forme tout en mangeant sainement. Cette fameuse salle, nous l’avions déjà annoncé, est située à Awans (Liège). L’espace s’appelle « re.belle » et, au milieu, il y a un ring de boxe.

Rassurez-vous, ce ne sera pas pour s’y déformer le visage ! « J’ai tellement hâte de vous accueillir dans ce concept exclusif à Liège… et réservé aux filles/femmes pour la partie sports », avait-elle écrit. « Nous allons ouvrir un centre offrant plein d’activités et de soins différents pour les femmes. Ce sera un véritable temple de la femme, avec du coaching, des cours de sport, des espaces de soins et de beauté ». L’aspect santé ne sera pas oublié avec, notamment, un accompagnement psychologique. « Le but est de pouvoir faire du sport sans avoir un mec lourd qui vient les draguer », avait-elle raconté.