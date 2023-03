Aire d’Hondelange: l’AC Restaurant ferme en septembre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Autogrill se retire définitivement de l’aire autoroutière d’Hondelange. La concession d’exploitation qu’Autogrill avait depuis plus de 20 ans est arrivée à terme. Elle a été prolongée jusqu’à fin septembre 2023. La société italienne n’était plus demandeuse d’y poursuivre son activité. Depuis 2021, deux appels à candidatures ont été lancés. En vain. Au premier octobre 2023, il n’y aura donc plus rien. 27 personnes seront licenciées. Sans parler de l’emploi indirect et des intérimaires régulièrement sollicités.