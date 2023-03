Morgan cède sa boulangerie gratuitement à Sedan: «Pour moi, c’est le moment de faire complètement autre chose»

Malheureusement, suite à des soucis de santé à répétition, Morgan est contraint d’arrêter son activité. « Ça fait 30 ans que je suis dans la boulangerie. Ici, j’ai trouvé un quartier dans la ville qui est comme un petit village. Les gens sont chaleureux et accueillants, et la boulangerie marche vraiment bien. Mais pour moi, c’est le moment de faire complètement autre chose. »

Alors Morgan Gerardot a pris une décision drastique. « J’ai choisi d’offrir ma boulangerie. J’ai beaucoup reçu, pour moi c’est aussi l’occasion de rendre la pareille. J’espère ainsi offrir une opportunité à quelqu’un. Et puis c’est un peu une bouteille à la mer pour le quartier. Je pourrais aussi fermer la boutique et louer un appartement à quelqu’un, ça me fera presque plus de loyer. Mais ça ne m’intéresse pas. J’ai une très belle clientèle. Des gens qui sont attachés à la boulangerie, que feraient-ils sans ? Je veux que mon quartier vive. »