Natalie a fait la queue pendant 25 minutes en attendant son tour au car-wash: 12 jours plus tard, c’est la douche froide, «c’est absolument scandaleux!»

Son passage au car-wash lui a en effet valu une amende de plus de 110 euros. La raison ? Elle faisait la file dans un parking où la limite de stationnement est de 15 minutes.

Le mercredi 15 février dernier, Natalie voulait laver sa voiture. Pour ce faire elle s’est rendue dans un car-wash Esso de Rickmansworth, à Watford en Angleterre. Comme elle, de nombreux automobilistes faisaient la file. La maman a dès lors attendu son tour pendant environ 25 minutes. Si elle pensait que tout s’était bien déroulé, ce fut la douche froide, 12 jours plus tard.

Une situation qui lui va loin, comme elle l’indique au Mirror : « Je pense que c’est absolument scandaleux qu’ils puissent faire ça. C’est vrai qu’il peut y avoir des panneaux indiquant un parking, mais la file d’attente du car-wash n’est pas un parking (…) J’ai eu ma voiture précédente pendant plus de 10 ans et je n’ai jamais reçu d’amende de stationnement. Une heure dans mon nouveau véhicule et je reçois une amende pour avoir fait un lavage de voiture. Je suis juste consternée ! ».