Steve a disparu depuis 5 jours au Grand-Duché

Steve Goedert, 40 ans, a été vu pour la dernière à Reisdorf au Grand-Duché de Luxembourg le 26 février 2023. L’homme mesure entre 1,70 et 1,80 mètre, est de corpulence fine, a les cheveux gris, la peau claire et parle le luxembourgeois et l'allemand. La police a lancé un avis de recherches pour retrouver le quarantenaire.

Toute information et tout renseignement concernant le lieu où se trouve le disparu sont reçus par le commissariat de police de Diekirch au numéro de téléphone (+352) 244 80 1000 ou par e-mail (police.diekirchvianden@police.etat.lu).