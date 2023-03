Mohamed Billali est condamné à 22 ans de prison

Les jurés, avec les trois magistrats de la cour, ont reconnu une circonstance atténuante à Mohamed Billali, « la précarité de sa situation sociale et financière ». Du reste, ils ont tenu compte de l’extrême gravité des faits, à savoir que l’auteur « a tué avec acharnement la victime pour faciliter le vol au préjudice de celle-ci ou en assurer l’impunité ». Son acte est « une atteinte irrémédiable au droit humain le plus fondamental : le droit à la vie ».

Mohamed Billali « ne fait preuve d’aucun amendement », ont retenu juges et jurés. « De plus, sa personnalité inquiète, car il présente, selon l’expertise psychiatrique, un risque de récidive ».

Le 31 mai 2016, Phat Banh Gia, un homme de 44 ans, a été découvert sans vie, victime de plusieurs coups de couteau, dans la salle de bain de son appartement situé avenue Louise à Bruxelles. Une enquête pour homicide a immédiatement été ouverte. En analysant de nombreuses images de caméras de vidéo-surveillance sur le territoire de la Ville de Bruxelles, les enquêteurs ont découvert que, le 29 mai peu avant 04h00, la victime se trouvait en compagnie d’un individu au croisement du Plattesteen et de la rue du Marché au Charbon, dans le centre-ville. Les deux hommes sont ensuite montés dans un taxi, rue du Lombard, pour arriver quelques minutes plus tard à l’adresse de la victime. Le visiteur est vu quittant l’immeuble, peu avant 05h00.

L’identité de ce dernier a pu être établie après de multiples investigations via les services d’Interpol et les services de police de France, de Hongrie et d’Algérie. Mohamed Ramzi Billali, né à Alger le 12 avril 1992, était notamment connu pour plusieurs faits de vol, commis sous deux fausses identités en France.