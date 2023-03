Kebab Gold élu meilleur restaurant namurois par Takeaway.com pour la troisième fois consécutive

Pour la troisième fois consécutive, le Kebab Gold, situé à l’intersection de la rue de Fer et de la rue Rogier, a été sacré meilleur restaurant namurois lors des Takeaway.com Awards. Il s’agit d’une récompense remise à l’établissement proposant des livraisons à domicile ayant recueilli le plus de votes du public.

Plusieurs catégories sont établies et c’est donc en habitué que Kebab Gold s’est illustré. « Nous avons fini troisième au classement des meilleurs restaurants belges, comme l’année dernière. On visera la première place l’année prochaine ! », annonce le patron Mehmet Solak. « Ce prix nous fait plaisir, je pense qu’on a su mettre en place une méthodologie pour servir au plus vite les clients, et surtout que son plat lui arrive chaud. Je ne pense pas qu’on ait plus de gens avec ces récompenses mais en tout cas les clients sont plus exigeants. »