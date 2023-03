«Affaire conclue»: l’émission déménage et se dote de tous nouveaux studios (photos)

Si on peut voir que le parquet a changé, ainsi que les châssis des fenêtres, le studio a véritablement déménagé ! Bye bye les ateliers Christofle de Saint-Denis, et bonjour le hangar de 2000 mètres carrés à Aubervilliers, investi uniquement pour « Affaire conclue ». On peut saluer une belle luminosité et une fraîcheur qui font du bien à l’émission.