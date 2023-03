Kévin a vécu l’horreur en se rendant au magasin: sa petite fille y a perdu un morceau de doigt, «le personnel n’a pas fermé les caisses et a continué à servir les gens»

« Le personnel de Matalan n’a pas fermé les caisses ou la zone autour de l’endroit où cela s’est produit et a continué à servir les gens alors qu’il y avait du sang sur le sol et que j’étais assis par terre avec ma fille. À cause de ça, le morceau de doigt aurait pu être coincé sous la chaussure de quelqu’un ou avoir reçu un coup de pied quelque part car il n’a toujours pas été retrouvé », se plaint Kévin.

Depuis l’incident, Aila fait des cauchemars et dit ne plus vouloir aller « au magasin rouge ». La fillette a subi une opération au Bradford Royal Infirmary et pourrait bel et bien avoir besoin d’une nouvelle intervention chirurgicale. Sa petite fille étant traumatisée, la grand-mère d’Aila a lancé une collecte de fonds. Le but ? Lui offrir un voyage au Peppa Pig World afin de lui redonner le sourire.