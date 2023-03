Bonne nouvelle pour les Belgian Cats: la Belgique conserve son rang de 7e nation mondiale et 3e européenne en basket féminin

La Belgique s’est qualifiée pour l’Euro du 15 au 25 juin en Slovénie et en Israël, sa 4e phase finale de suite dans un championnat européen. Le tirage au sort est prévu mercredi prochain et sera notamment basé sur les résultats des qualifications et le classement par pays.

Les Belges y sont aussi troisième nation européenne derrière l’Espagne, 4e et la France, 6e.