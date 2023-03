Une rencontre autour de l’emploi partagé à Froidchapelle, le 16 mars

L’ASBL Développement en Botte du Hainaut et la commune de Froidchapelle organisent, le 16 mars prochain, un événement « à la rencontre de l’emploi partagé », à la salle d’Erpion.

Mais l’emploi partagé, c’est quoi ? L’ASBL DBH et ses groupements d’employeurs offrent un service de recrutement et d’embauche pour des emplois partiels ou saisonniers aux indépendants, entreprises et associations et un emploi sécurisé aux candidats.