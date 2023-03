Noces d’or à Dour: la musique a réuni Jeanne et Edmond pour la vie

Son épouse Jeanne Dewispelaere est née le 27 mars 1946. Elle a donné cours de solfège et a terminé sa carrière comme directrice de l’académie de La Bouverie.

Edmond Lhote est né à Elouges le 27 mars 1938. Il a été artiste lyrique et par la suite chargé de cours au conservatoire royal de Mons. C’est aussi un adepte du judo, ayant obtenu la ceinture noire deuxième dan ! Il a aussi enseigné le chant dans différentes académies de la région.

C’est au conservatoire de Mons qu’ils se sont rencontrés. Edmond était enseignant et Jeanne… son élève. « Ce fut un coup de foudre réciproque ! », nous confie Jeanne avec plein d’étoiles dans les yeux.

De leur union sont nés deux fils, Lionel et Bertrand, tous deux bien impliqués dans le chant et qui sont les papas de Valentin, Leonora et Yann.