Padel: voici les joueurs belges qui disputeront le tournoi de Bruxelles

Le mercredi 26 avril sera une journée « noir - jaune - rouge » au tournoi de Bruxelles du World Padel Tour, disputé au cœur de la gare maritime de Tour & Taxis. Au moins 6 joueurs belges disputeront leur premier match du tableau final, a appris «Le Soir». En effet, Clément Geens et Maxime Deloyer ont décroché une wild-card via Padel by Tennis Vlaanderen sur base de leurs résultats obtenus lors des tournois du Belgian Padel Tour en 2022. Chez les hommes, l’autre paire bénéficiant d’une wild-card est celle de Jérôme Peeters et François Azzola. Ils pourront être rejoints par trois autres paires belges si elles réussissent à passer le stade des qualifications, qui débuteront le dimanche 23 avril : Jeremy Gala – Nick Braet, Bram Coene – Joris De Weerdt et Isaac Huysveld – Thibo Matthyssens.

Côté féminin, la Belge Helena Wyckaert a obtenu l’un des précieux sésames et s’associera avec An-Sophie Mestach dans le tableau final. Les paires Eveline Boeykens-Laura Bernard et Dorien Cuypers-Annouck Meys bénéficient aussi d’une wild-card, mais pour les qualifications.