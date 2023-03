Jong Genk – SL16: toujours pas de décision prise, le dossier est reporté en raison de soucis techniques

Le Conseil disciplinaire du Football professionnel devait se pencher, vendredi, sur le dossier du match entre Jong Genk et le SL16 (1-1), qui s’était disputé le 19 février en Challenger Pro League, après son report le 20 janvier en raison des intempéries.

Chacune des deux équipes avait aligné deux joueurs non réglementairement qualifiés, à savoir Nicolas Castro et Aziz Ouattara d’un côté, parce qu’ils avaient disputé plus d’une mi-temps trois jours auparavant avec l’équipe première de Genk (à Westerlo), Aleksandar Buksa et Brahim Traore de l’autre, transférés au Standard en toute fin de mercato hivernal, et donc après la date du 20 janvier.