Coronavirus: le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies bannit Omicron de la liste des variants inquiétants

Si un variant du coronavirus est particulièrement contagieux ou dangereux, il est catalogué comme « variant préoccupant (VOC) ». Selon l’ECDC, le fait qu’il n’y ait plus de variants du SARS-CoV-2 sur cette liste découle de la « situation épidémiologique stable » en Europe pour le moment.

À l’heure actuelle, de nombreux sous-variants d’Omicron, y compris les descendants de BA.2 et BA.5, se propagent encore. Les plus importants figurent toujours sur deux autres listes de l’ECDC. Cela indique que le centre européen continue de les surveiller de près. Celui-ci ajoute par ailleurs que le coronavirus peut néanmoins toujours représenter une menace. De nouveaux variants plus virulents peuvent toujours faire leur apparition.