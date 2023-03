Mademoiselle Luna vient de réaliser son rêve de petite fille à Beaumont: découvrez lequel…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis quelques jours, Mademoiselle Luna, Delphine quand elle a terminé son set, et Baya se sont trouvées. « Je crois aux signes du destin. Ce cheval est arrivé dans ma vie au bon moment. C’est une jeune jument bienveillante et d’une grande gentillesse ». La cavalière et Baya se sont rencontrées lundi pour la première fois. « J’ai immédiatement su que c’était elle. Dès le lendemain, je l’emmenais. Je remercie mon amie Ingrid de l’accueillir dans son écurie, avec ses chevaux et de partager avec moi ses connaissances sur le monde du cheval qui me fascine tant… »