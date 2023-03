Paolo Falzone passera le carnaval de Strépy en prison!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Paolo Falzone, le chauffeur du drame de Strépy, restera encore au moins 2 mois en prison comme l’a décidé, ce vendredi 03 mars, la Chambre du Conseil de Tournai.

Pour rappel, au petit matin du 20 mars de l’année passée, le trentenaire, roulant bien trop vite dans la rue des Canadiens, a foncé sur le groupe qui accompagnait le ramassage de la société des Boute-en-Train. Le bilan est lourd : six personnes sont décédées et dix autres ont été gravement blessées. Sans oublier les dizaines de personnes plus légèrement touchées et traumatisées, les proches des victimes…