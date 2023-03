Optimisme chez Volkswagen: le groupe allemand voit ses bénéfices augmenter de 2,6%

Le groupe automobile a enregistré des bénéfices de 15,8 milliards d’euros en 2022, soit une augmentation de 2,6 %. Les ventes du groupe – connu pour des marques comme VW, Audi, Porsche et Skoda – sont passées de 250 à 279,2 milliards d’euros. Le deuxième plus grand constructeur automobile du monde pourrait vendre ses voitures plus cher.

Pour cette année, Volkswagen prévoit de vendre 9,5 millions de voitures, soit un million de plus qu’en 2022. Les problèmes d’approvisionnement – notamment en semi-conducteurs – devraient progressivement s’atténuer.