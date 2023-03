Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une grand-mère bruxelloise en colère qui dénonce, vidéos à l’appui, les faits qui se sont déroulés dans une crèche anderlechtoise baptisée pendant un peu plus d’une décennie « L’île aux couches-culottes ». Avant d’être rebaptisée « Les Nounouss » dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023. « Quand on a découvert ces vidéos à la mi-février, j’en ai vomi, c’est horrible ! Mon fils, lui, n’en a pas fermé l’œil de la nuit et, dès le lendemain matin, il a retiré son petit garçon de 2 ans de cette crèche où il l’avait mis depuis qu’il avait 3, 4 mois et où il payait 600 euros par mois », témoigne notre grand-mère sous couvert d’anonymat par peur des représailles.