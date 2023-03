Non, Zelensky n'a pas appelé les Etats-Unis à envoyer leur armée en Ukraine

"L'Amérique n'abandonnera jamais les pays de l'OTAN, jamais. Et s'il arrive que l'Ukraine ne reçoive pas - à cause de diverses opinions et parce que l'aide ralentit - la Russie viendra dans les pays de l'OTAN. Cela arrivera.

Et puis les États-Unis d'Amérique enverront leurs fils et leurs filles de la même manière que nous envoyons les nôtres aujourd'hui. Et ils se battront. Ils se battront parce que c'est l'OTAN, et ils mourront. Dieu nous en préserve, parce que c'est du chagrin, un chagrin terrible. Je ne souhaite aux États-Unis d'Amérique que la paix et le soutien à l'Ukraine."