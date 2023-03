Qualifiée d’artiste française par un magazine, Angèle répond: sa réaction fait le buzz (photo)

Les artistes belges ont la cote chez nos voisins français, parfois un peu trop, au point que certains oublient d’où ils viennent. Combien de fois Stromae n’a pas été catégorisé dans les chanteurs français. Angèle n’est pas épargnée non plus. L’artiste vient encore d’être qualifiée de star française par le magazine Peaches, qui publie des clichés d’Angèle sur le tapis rouge des Billboard Women in Music Awards, à Los Angeles.

Le message, on ne peut plus clair, a déjà récolté plus de 34.000 « likes » et a été vu par près de 2 millions de personnes. Au moins, tout le monde est au courant maintenant !